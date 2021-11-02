Преподаватель в инвалидном кресле проходит марафоны

Филолог и преподаватель Евгений Тетюхин смог проехать на коляске 500-километровый марафон.

Жить полной жизнью, смотреть на окружающий мир с позитивом можно в любом возрасте и физическом состоянии. Каждый день это доказывает Евгений Тетюхин — преподаватель и филолог, который в 50 лет оказался в инвалидной коляске.

Евгений Петрович родился в 1942 году, в детстве перенес полиомиелит и передвигаться мог только с помощью костылей. Однако это не помешало ему проехать на коляске 500-километровый марафон, увидеть несколько десятков стран и дважды принять участие в Паралимпийских играх в составе сборной Казахстана.

«Победы были в начале над самим собой, но я настолько обнаглел со своими костылями, что я не мог применить к себе это people with disability (люди с инвалидностью). Нет, конечно. Для меня была проблема сесть в коляску, а для того, чтобы принять участие в гонках на колясках, нужно было прежде сесть в коляску, и в этом была маленькая проблема в том, когда уже я сел, и меня понесло по всему миру», — рассказывает Евгений Тетюхин.

Большую часть жизнь мужчина посвятил английской филологии — проработал на кафедре германо-романской филологии Северо-Казахстанского университета.

В 50 лет Евгений Петрович оказался в инвалидном кресле и начал участвовать в марафонах колясочниках, став мастером спорта международного класса. Упорством, тренировками и силой воли он поучаствовал в Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах, а также принял участие в более чем 150 марафонах по всему миру.

«Одна, может быть, из самых таких побед над пониманием всех трудностей была связана с марафоном на Аляске. Там, где марафон более 500 километров, нужно было пройти за шесть дней. Каждый день около 100 километров по горам Аляскинским, по долам. Боже мой! Под дождями, под снегом, под солнцем. В течение шести дней это продолжающееся такое издевательство, сладкое издевательство над самим собой. Когда я прошел это в первый раз, я почувствовал: я что-то сделал с собой. Значит, я это могу, и я повторил — это то ли подвиг, то ли это дурость, что ли — восемь раз», — продолжает Тетюхин.

Сейчас в планах у филолога — еще раз посетить Гавайи. Планы портит пандемия коронавируса. Но Евгений Петрович уверен, что в родных Пенатах тоже есть отличное времяпровождение.

«Ближайшие планы — дождаться зимы, зимняя рыбалка, зимние пикники, зимние костры. Дождаться, когда, наконец, откроются границы, и рвануть снова в свои любимые места, которые я посещаю регулярно каждый год. У меня есть ряд таких мест, связанных с конференциями, связанных со спортом. В частности, я скучаю, вот уже второй год, я не попадаю на Гавайи. Там я подряд 16 лет езжу на марафоны гавайские и на конференции, посвященные проблемам инвалидности, проблемам спорта, проблемам инклюзивного образования», — говорит Евгений Петрович.

Евгений Тетюхин уверен, что жизнь нужно прожить так, чтобы показать окружающим хороший пример, и совсем не важно в инвалидном кресле ты находишься или стоишь на своих двоих.