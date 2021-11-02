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«Авиапробка» образовалась в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве
Общество
«Авиапробка» образовалась в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Сильный туман, образовавшийся в Москве, привел к возникновению «авиапробки» в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили представители пресс-службы воздушной гавани.

Согласно сообщению пресс-службы, в аэропорту приняли 33 самолета, следовавших в Москву из разных городов России. Семь из них принадлежат авиакомпании UTair, 11 — авиакомпании S7. Еще три самолета принадлежат авиакомпании «Россия». Отмечается, что аэропорты Москвы возобновили прием воздушных судов в 13:00.

Как сообщалось ранее, из-за тумана в Москве 23 рейса отправлены из Домодедово на запасные аэродромы. Всего были отменены 140 запланированных полетов. Время вылета 25 рейсов также было изменено. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, туман образовался в результате выхолаживания подстилающей поверхности.

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аэропорт самолеты туман
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