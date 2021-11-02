Зеленский обсудил с Байденом в Глазго ситуацию с безопасностью в Донбассе

Глазго, 2 ноября. Лидер Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден во время международной конференции по климату в Глазго обговорили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.

К соответствующей публикации Зеленский добавил фотографию, на которой разговаривает с американским коллегой.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что Украина устраивает провокации на востоке страны, чтобы втянуть Российскую Федерацию в вооруженное противостояние. По словам министра, в последние недели наблюдается обострение ситуации в Донбассе. Также Киев пытается создать провокацию, чтобы вызвать ответные действия со стороны ДНР и ЛНР, добавил Лавров.