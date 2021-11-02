«Доктор Веб» указал на опасную уязвимость детских смарт-часов

Москва, 2 ноября. Следить за местонахождением ребенка с помощью смарт-часов могут не только родители, но и злоумышленники. Об этом предупредили в компании «Доктор Веб».

Эксперты обратили внимание на проблемы с безопасностью в часах. Дело в том, что в прошивках многих устройств используется стандартный пароль для передачи SMS-команд, при этом нет принудительной смены при первом включении, сообщил «Коммерсант». Злоумышленник может использовать пароль и получить всю информацию, которые собирают смарт-часы. «Доктор Веб» уведомила об опасных уязвимостях производителей.

Директор по продуктам Elari Антон Бадаев подтвердил, что обращение получено, но компания не предоставила методологию исследования. По его словам, сообщение «Доктора Веба» не соответствуют действительности, пишет телеканал «360».

Осенью ряд топовых компаний презентовали свои смарт-часы. Речь идет о Amazfit, которая выпустила три новые модели, и Apple, которая представила Watch Series 7.