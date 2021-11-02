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Дмитрий Борисов со слезами на глазах назвал смерть Игоря Кириллова большой утратой

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 14:27
Общество
Дмитрий Борисов со слезами на глазах назвал смерть Игоря Кириллова большой утратой
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 2 ноября. Телеведущий шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов выступил на траурной церемонии прощания с диктором Игорем Кирилловым. Дрожащим от слез голосом он рассказал о работе с великим журналистом.

На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания с Игорем Кирилловым, который умер 30 октября рано утром от тромбоза нижних конечностей. На похороны допустили только близких, коллег и родных артиста.

Ведущий Первого канала обратился ко всем присутствующим. Он рассказал, что всю свою жизнь Кириллов посвятил работе. Он знал о каждом из своих подопечных и любого из них мог поддержать и утешить.

«Он был хорошим руководителем того самого сложного дикторского отдела, потому что он знал про всех все и сопровождал по жизни каждого из членов коллектива. И удивительные истории про каждого рассказывал. Он знал вообще все обо всех. И это была его семья. Поэтому сегодня в таком составе мы его провожаем. Я думаю, он был бы доволен», — поделился Борисов.

Журналист рассказал, что всегда восхищался прямотой и честностью Кириллова. Несмотря на свою жестокость, он при этом всегда был удивительно теплым и родным. Борисов отметил, что важной работой Кириллова для телеканалов стало озвучивание Парада Победы.

«Это большая утрата для всех нас. Рад, что в последние годы в нем удавалось поддерживать рабочее настроение. Он помогал в создании Парада Победы в 1945 году», — рассказал ведущий.

Вместе с Борисовым на церемонии прощания присутствовал телеведущий Евгений Кочергин. Он рассказал, каким навсегда запомнит Игоря Кириллова, и раскрыл некоторые детали их последней беседы.

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