Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 14:42
14:40
Политика
Ведущая Скабеева высмеяла снимок Зеленского с Байденом на конференции по климату в Глазго
14:36
Весь мир
Сотрудники Нацгвардии Мексики открыли огонь по мигрантам
14:33
Политика
Живущий во Франции россиянин Трубецкой назвал Путина примером для Европы
14:32
Армия
Tencent: танковые силы НАТО окажутся в неудобном положении из-за российских «Хризантем»
14:30
Экономика
Премьер Баварии Зедер: эксплуатация «Северного потока — 2» остановит рост цен на газ
14:29
Экономика
Стоимость иномарок 15 брендов выросла на российском рынке в октябре
14:27
Общество
Константин Эрнст назвал голос Игоря Кириллова «воплощением России»
14:25
Политика
Медведчук назвал уголовное дело о «госизмене» фальсификацией СБУ
14:24
Весь мир
Кровавый уикенд: празднование Хэллоуина унесло жизни 12 американцев
14:21
Политика
Политолог Соловейчик оценил заявление Киева о «риске войны» с Россией из-за «Северного потока — 2»
Все новости

Футболист норвежского клуба Палссон перенес остановку сердца во время матча

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 14:14
Спорт
Футболист норвежского клуба Палссон перенес остановку сердца во время матча
pixabay.com  /  planet_fox

Осло, 2 ноября. Полузащитник клуба «Согндал» Эмиль Палссон перенес сердечный приступ во время матча норвежского первенства.

Матч второго норвежского дивизиона между клубами «Согндал» и «Стьордалс Блинк» был остановлен на 12-й минуте после инцидента с полузащитником Палссоном. Исландский игрок упал на газон, не контактируя при этом с кем-то из футболистов. Выяснилось, что у него произошла остановка сердца.

Оперативно появившиеся на поле врачи смогли спасти 28-летнего футболиста, на счету которого есть один матч в составе сборной Исландии. Приостановленный матч было решено перенести на неопределенный срок.

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда «Зенита» Артема Дзюбы за жест в адрес Сергея Семака в матче с «Динамо». Он заявил, что подобные поступки не красят игрока сине-бело-голубых.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Футболист норвежского клуба Палссон перенес остановку сердца во время матча
чп остановка сердца приступ чемпионат норвегии палссон
Комментировать