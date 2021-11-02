Футболист норвежского клуба Палссон перенес остановку сердца во время матча

Осло, 2 ноября. Полузащитник клуба «Согндал» Эмиль Палссон перенес сердечный приступ во время матча норвежского первенства.

Матч второго норвежского дивизиона между клубами «Согндал» и «Стьордалс Блинк» был остановлен на 12-й минуте после инцидента с полузащитником Палссоном. Исландский игрок упал на газон, не контактируя при этом с кем-то из футболистов. Выяснилось, что у него произошла остановка сердца.

Оперативно появившиеся на поле врачи смогли спасти 28-летнего футболиста, на счету которого есть один матч в составе сборной Исландии. Приостановленный матч было решено перенести на неопределенный срок.

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда «Зенита» Артема Дзюбы за жест в адрес Сергея Семака в матче с «Динамо». Он заявил, что подобные поступки не красят игрока сине-бело-голубых.