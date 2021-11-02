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Модель Хейли Бибер на Хеллоуин стала героиней фильма «Дневники принцессы»
Шоу-бизнес
Модель Хейли Бибер на Хеллоуин стала героиней фильма «Дневники принцессы»
instagram.com  /  @haileybieber

Лос-Анджелес, 2 ноября. В этом году супермодель Хейли Бибер серьезно подготовилась к празднованию Хеллоуина. Дочь Стивена Болдуина успела примерить сразу несколько образов. Последним супруга Джастина Бибера поделилась на своей странице в Instagram.

Хейли решила повторить образ Мии Термополис из популярного фильма «Как стать принцессой» с Энн Хэтэуэй, которая сыграла монаршую особу, пишет журнал ELLE.

Хейли надела белое платье с вышивкой, лавандовые перчатки из атласной ткани, а голову украсила роскошной тиарой. Даже невооруженным взглядом можно заметить, что девушка в наряде выглядит настолько органично, что даже сама Хэтэуэй бы смогла ей уступить, но фильм вышел в 2001 году, а Хейли тогда едва исполнилось пять лет.

Стоит отметить, что роман дочери одного из Болдуинов и современного поп-иконы Джастина Бибера — одна из самых романтичных историй в Голливуде. При этом истинные чувства пары не скрыть. Их любовь по-настоящему сильна, и это видно невооруженным взглядом.

Все началось с обычной подростковой дружбы. В 2009 году отец 13-летней Хейли Стивен Болдуин познакомил ребят. Они долгое время были друзьями, и этот редкий момент даже запечатлен на видео. Это произошло на одном из мероприятий, посвященных выходу дебютного сингла Джастина.

«Джастин и я долгое время были друзьями, я встретилась с ним, когда была совсем юна, он стал одним из моих лучших друзей. Все знают, что в какой-то момент это становится чем-то другим, но в 1819 лет это просто случается. Что было, то было», — признавалась Хейли Болдуин в интервью The Times в мае 2018 года.

Первая попытка построить отношения у ребят успехом не увенчалась. Они расстались после непродолжительного романа, начавшегося на вечеринке у Леонардо Ди Каприо в 2016 году. После этого у Бибера начался роман с Селеной Гомес. Но с июня 2018 года пара снова вместе, и в июле этого же года певец сделал модели предложение.

Ранее сообщалось, как брак с Хейли Болдуин спас Джастина Бибера от наркозависимости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Модель Хейли Бибер на Хеллоуин стала героиней фильма «Дневники принцессы»
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