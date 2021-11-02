Друзья и родные простились с диктором Игорем Кирилловым

Москва, 2 ноября. Прощание со знаменитым диктором Игорем Кирилловым завершилось в Москве. Друзья, коллеги и родные проводили звезду телевидения в последний путь.

Траурная церемония началась в полдень 2 ноября. Прощание проходило в закрытом формате — на траурном мероприятии присутствовали только родные, близкие и коллеги. присутствовали на похоронах и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и ведущая Ангелина Вовк.

«Этот человек сообщал о первом полете спутника, первом полете Гагарина. Мы слышали его голос 1 мая, 9 мая, 7 ноября. Этот голос воплощал время и страну… При всем при том что к середине 60 он мог забронзоветь, он был живым, строгим… За несколько дней мы обсуждали, как мы будем встречать его 90-летие и какие новые проекты будем с ним делать», — сказал Эрнст на церемонии прощания с телеведущим.

Игоря Кириллова не стало 30 октября. Ему было 89 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за тромбоза. Артистка Анна Шатилова сообщила, что незадолго до смерти ведущему ампутировали ногу.