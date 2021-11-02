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Правительство внесло в Госдуму проект о повышении статуса Корабельного устава ВМФ РФ
Армия
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении статуса Корабельного устава ВМФ РФ
Пресс-служба ВМФ России

Москва, 2 ноября. Юридический статус Корабельного устава Военно-морского флота России может быть повышен из-за встреч с «вероятным противником» в море.

Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу Правительством РФ. Он продиктован необходимостью дать более твердую юридическую почву для решений командиров российских кораблей при взаимодействии с иностранными военно-морскими силами и властями в Мировом океане. В пояснительной записке указано, что в эту категорию входит «в том числе вероятный противник».

Отмечается, что Корабельный устав потерял свой статус в 2007 году, став «практически подзаконным актом». При этом действия командиров кораблей сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, что в свою очередь регулируется на уровне президента РФ и МИД.

Ранее сообщалось, что ВМФ России следит за действиями американского эсминца USS Porter в Черном море. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что активность США в акватории не добавляет стабильности, передает RT.

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