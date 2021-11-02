Клубы на колесах будут навещать деревни Марий Эл и в следующем году

Йошкар-Ола, 2 ноября. В рамках национального проекта «Культура» в деревнях и селах Марий Эл с 2022 года будут курсировать шесть мобильных автоклубов. Об этом сообщает издание «Медиапоток».

Клубы на колесах начнут работать в тех отдаленных уголках, где нет домов культуры или других развлекательных центров. На покупку чудо-машин потратили 34 миллиона рублей.

Планируется, что к 2024 году такие автоклубы будут путешествовать почти по всем районам Марий Эл.

Все машины оснащены современным звуковым, световым и проекционным оборудованием. Они помогут организовывать культурные и развлекательные мероприятия в деревнях Марий Эл, а также будут устраивать кинопоказы для сельских жителей.

В настоящее время автоклубы работают в Волжском, Килемарском, Куженерском, Медведевском, Оршанском, Параньгинском и Советском районах. Ожидается охват населения в 167 тысяч человек.

Ранее ФАН писал о том, как нацпроект «Культура» изменил Башкортостан. Жители получили средства на поддержку муниципальных и сельских домов культуры, создание модельных библиотек и виртуальных концертных залов.