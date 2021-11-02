Военный эксперт Дандыкин объяснил важность дронов-камикадзе в охране границ России

Между целым рядом стран идет соревнование по развитию использования дронов в военной сфере. Об этом в беседе с ФАН рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о разработке системы охраны морской границы России при помощи дронов-камикадзе.

«В направлении по использованию таких технологий работают не только у нас. Идет соревнование, особенно по части различных дронов. Где-то мы впереди, где-то — другие страны. У нас в военном ведомстве большое внимание уделяется именно развитию роботизации во всех аспектах, в том числе и в сфере флота. «Посейдон», который у нас делается, по сути дела, ударный дрон», — сообщил военный эксперт.

Василий Дандыкин также отметил, что передовые разработки в робототехнике могут быть очень полезны для военных.

«Вполне вероятно, что такие разработки могут быть использованы при отражении каких-то атак, например, подводных. У нас уже достаточно регулярно спускаются на воду лодки четвертого поколения, например, «Ясень». В качестве ударного или защитного оружия могут быть не только торпеды или антиторпеды, но и разработки с искусственным интеллектом», — пояснил собеседник ФАН.

stat.mil.ru / Пресс-служба Минобороны России

В завершение он напомнил, что вероятный враг может прибегнуть к самым внезапным приемам, что требует от пограничников быть готовыми к любым неожиданностям.

«При нападении на такую большую по протяженности страну, как наша, будет использоваться весь спектр оборонительных вооружений, начиная с подводных лодок разного типа, заканчивая морской авиацией, а также такими достаточно дешевыми, но эффективными средствами противодействия», — подытожил капитан первого ранга запаса.

Ранее политсоветник Сергей Маркелов в беседе с ФАН усомнился в том, что Варшаве удастся упросить Вашингтон разместить на территории Польши ядерное вооружение. По его словам, подобное решение американские власти будут принимать самостоятельно, не учитывая чьи-либо уговоры.