Гоген Солнцев боится, что жена родит ему нездорового ребенка

Москва, 2 ноября. Скандально известный шоумен Гоген Солнцев скоро станет отцом. Ребенка бывшему участнику шоу «Дом-2» родит его молодая супруга Полина Давыдова.

Личная жизнь артиста заиграла новыми красками после того, как он развелся с пожилой Екатериной Терешкович. Недолго думая шоумен женился на своей падчерице, которая уже ждет от него ребенка. Солнцев искренне рад произошедшему, но переживает за состояние неродившегося малыша.

«Полина беременна, уже второй месяц. Я боюсь, что родится больной ребенок. Из-за скандала на свадьбе она выкурила сигарету и пригубила алкоголь», — рассказал артист в интервью изданию Wday.ru.

Во всем виноватой он считает свою бывшую супруга, которая, по его мнению, никак не может контролировать свои действия. Шоумен заявил, что Терешкович психически нездорова и ее необходимо определить на лечение к специализированную клинику. Он признался, что постарается приложить к этому все усилия.

Ранее стало известно, что свадьба Гогена Солнцева и Полины Давыдовой завершилась вызовом скорой помощи. Во время празднования в ресторане подруга первой жены шоумена вылила в лицо невесте жидкость. Позже стало известно, что это была не кислота. После инцидента новоиспеченная жена Солнцева провела пару дней в больнице.