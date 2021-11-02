Певица Анна Дзюба уходит из группы Artik & Asti

Москва, 2 ноября. Певица Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti спустя десять лет совместной работы в коллективе. Уход солистки подтвердил ее партнер по группе Артем Умрихин.

Музыкант сообщил новость об изменениях в составе на странице в Instagram. Он отметил, что в последнее время ходило множество слухов и догадок об уходе Дзюбы. Он решил раскрыть всю правду.

«Теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой», — написал певец.

Он не исключил, что Анна Дзюба займется сольной карьерой. Певец в свою очередь продолжит заниматься тем, что делал всю жизнь, — писать песни, искать новые таланты и помогать им в реализации. Умрихин поблагодарил Дзюбу за совместную работу.

Ранее Умрихин рассказал, что дуэту приносят хорошие деньги не только гастроли, но и ротации на радио и онлайн-площадки за прослушивание музыки. По его словам, стабильно с этого доход составляет 25-35 миллионов рублей.