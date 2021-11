Кровавый уикенд: празднование Хэллоуина унесло жизни 12 американцев

На минувших выходных в США отмечали праздник кануна Дня всех святых или Хэллоуин. Это вылилось в несколько масс-шутингов: возможно некоторые гуляки перепутали ряженных с представителями нечистой силы или решили переплюнуть персонажа одноименного голливудского ужастика.

Всего, как сообщают американские СМИ, в выходные в стране произошло как минимум 11 случаев массовой стрельбы, в которых было убито по крайней мере 12 человек, еще 52 человека были ранены.

Иллинойс

Как обычно, лидирующую позицию в происходящем вооруженном хаосе занял Чикаго, где за выходные было убито шесть человек и 28 получили ранения.

Двое мужчин были застрелены в субботу ночью в районе Авондейл на северо-западе города. По сообщению Департамента полиции, пострадавшие с многочисленными огнестрельными ранениями были обнаружены около полуночи на Вест-Белмонт авеню. Они были доставлены в больницу, где вскоре скончались. Полиция в настоящее время пытается установить их личности.

Еще один 26-летний мужчина получил смертельное ранение в шею, находясь в своей машине на Саут-Монитор авеню. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.

Два человека были расстреляны из проезжавшего автомобиля в районе Вест Гарфилд Парк. Один из них — 56-летний Кит М. получил смертельное ранение в голову и скончался в больнице. Второй пострадавший был госпитализирован с ранениями плеча и находится в стабильном состоянии.

В воскресенье в районе «Украинский поселок» на северо-западе города был обнаружен 30-летний мужчина с огнестрельным ранением торса. Полиция сообщает, что пострадавший, имя которого не раскрывается, скончался в больнице, куда он был доставлен.

Член Палаты представителей от Иллинойса Джейми Андраде отметил разгул уличной преступности в Чикаго, сообщив, что члены банд могут открыть стрельбу в любое время суток.

«Еще одна типичная ночь в районе. Это будет продолжаться до тех пор, пока преступники не почувствуют, что их действия не будут иметь последствий. Единственное отличие от Дикого Запада в том, что вместо лошадей они теперь используют автомобили», — написал он в Twitter.

Another typical night in the neighborhood. This will keep happening as long as criminals feel there is no consequences for their actions. The only difference between the old Wild Wild West instead of horses they now use vehicles. pic.twitter.com/axfzvHco7N — Jaime M Andrade, Jr. (@AndradeRep40) October 31, 2021

Пригород Чикаго Джолиет в эти выходные получил широкую известность из-за стрельбы, которая произошла на вечеринке в честь Хэллоуина. Происшествие забрало жизни двух человек, по крайней мере 10 были ранены.

Офис шерифа сообщает, что в ходе вечеринки двое злоумышленников открыли огонь с крыльца дома, выходящего на задний двор, где в этот момент собрались «сотни людей». Очевидцы сообщают о десятках выстрелов.

«Как только началась стрельба, люди просто побежали», — сказал заместитель шерифа округа Уилл Дэн Джанглс.

Он сообщил, что в результате инцидента смертельные ранения получили Холли М. и Джонатан Ц. Обоим было по 22 года.

Two die and more than a dozen are injured after mass shooting https://t.co/Pby5bhRacP



Only two dead? That's low for Chicago, I am sure they'll do better this coming weekend. — ted wight (@TheoMBear) November 2, 2021

«Она была просто юной девушкой в костюме для вечеринки в честь Хэллоуина. Она потеряла свою жизнь без всякой причины. Абсолютно без причины», — говорит отец убитой девушки, Стивен М.

Техас

В Тексаркане тоже нашелся человек, который решил испортить общее веселье на мероприятии, проходившем в местном развлекательном центре, где собралось несколько сотен человек. В самый разгар веселья он открыл огонь, ранив 10 человек, один из которых позже умер в больнице.

One person is dead and 9 others wounded in a mass shooting at a Halloween party at Octavia's Event Center in Texarkana, Texas. #EndGunViolence now before it becomes your town as the next headline.https://t.co/e80doZKoWA — Sandy Hook Promise (@sandyhook) November 1, 2021

Прибывшая на место полиции увидела разбегающихся в панике людей и приступила к оказанию помощи пострадавшим.

Man charged in connection with Halloween mass shooting in Texarkana - Yahoo News https://t.co/ynzkX2R2Ie — Towing News Network (@TowTruckNews) November 2, 2021

Уже на следующее утро офицерам удалось задержать предполагаемого стрелка. Им оказался 21-летний Кеунтэ Макэлрой.

This is the man facing multiple charges following a Texarkana shooting that left one dead and eight others injured. The victims range in age from 15 to 23. Story » https://t.co/cD3Gdmhfku pic.twitter.com/iS0e2XNZnm — KSLA News 12 (@KSLA) November 1, 2021

Правоохранители пока не смогли выяснить мотивов, которые подвигли Макэлроя на преступление. Следствие рассматривает версию о конфликте, вспыхнувшем на вечеринке.

В субботу вечером не по плану пошла вечеринка в Хьюстоне. Полиция получила вызов о стрельбе около 12:45 ночи. По прибытии офицеры увидели расходящуюся толпу людей, большинство из которых были несовершеннолетними.

Офицеры обнаружили на месте происшествия тело 18-летней девушки и троих человек с огнестрельными ранениями. Еще трое пострадавших были доставлены в районные больницы на частном автомобиле.

18-year-old killed, 3 others injured in shooting at house party in north Houston – KPRC Click2Houston



ChronLaw Guns - Shootings News

at https://t.co/GzxcNiAM4g#GunsShootings #news #law #attorney #lawyer — ChronLAW | News for Legal Professionals (@ChronLaw) November 1, 2021

Следователи сообщают о драке, в ходе которой было применено оружие. Офицеры обнаружили на месте преступления пистолет, но пока не известно является ли он орудием преступления.

Не удивительно, что такие новости негативно влияют на психическое состояние некоторых людей. Полиция городка Буда арестовала 35-летнюю местную жительницу, угрожавшую пистолетом 7-летнему ребенку, который колядовал около ее дома.

Texas woman accused of pointing loaded gun at child who was trick-or-treating outside her home https://t.co/ZJrSuaZxAd #FoxNews — Army Vet (@joeptweet18) November 2, 2021

«Я была в шоке. Сегодня Хэллоуин, повсюду дети, как кто-то может просто выйти с оружием и напугать этих детей?», — говорит соседка задержанной.

Впрочем, понять чувства женщины тоже можно: как говорится, от колядок до ножа один шаг.

Флорида

В Орландо вражда двух подростков в соцсетях привела к масс-шутингу в реальной жизни. По сообщениям очевидцев, неприятели решили выяснить отношения в торговом центре, но один из них явился на перестрелку без оружия, за что и поплатился, получив пулю. Кроме него были ранены трое случайных прохожих.

Florida shooting sends crowds of Halloween revelers running for their liveshttps://t.co/OfN2RC27h0 — Fox News (@FoxNews) November 1, 2021

Полиция сообщает, что все потерпевшие были направлены в больницу с ранениями, не представляющими угрозы их жизням.

«К счастью, никто серьезно не пострадал», — заявил начальник полиции Орландо Орландо Ролон.

Стрельба привела к панике вреди посетителей торгового центра, которые собрались на празднование Хэллоуина.

#EXCLUSIVE Video shared with me from a person who says he was in downtown Orlando during an early morning shooting. It happened as people gathered to celebrate Halloween. You can see people running. Working to get update from police, witnesses say multiple ppl may have been hurt. pic.twitter.com/01nWZtelxV — Randi Hildreth (@RandiH_Fox35) November 1, 2021

Перестрелкой закончилась вечеринка в честь Хэллоуина в Палм-Бэй, где один человек был убит и двое ранены. Полиция сообщает, что убитым оказался 19-летний местный житель. Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничто не угрожает.

One person was shot to death and two others seriously wounded during a Halloween gathering at a lounge in Palm Bay, police reported.

The shooting happened just before midnight Sunday at the Bee Hive, a venue in a shopping plaza off Arlington Lane near Palm Bay Road. pic.twitter.com/kgMglj4Czc — Lst promotions (@Lstpromotion) November 1, 2021

Местная жительница Розмари Раш рассказала, что ее 19-летняя дочь записала видео, на котором она и ее друзья танцевали на вечеринке перед тем, как прозвучали выстрелы.

«Там было так много людей. Все это место было забито машинами», — говорит она.

Правоохранители пока не располагают информацией о личности преступника и его возможных мотивах.

В Санкт-Петербурге, штат Флорида, подпольный турнир по боксу перерос в массовую драку и массовую стрельбу, в результате чего четверо ее участников отправились в нокдаун, а один был нокаутирован пулей.

Полиция, которая прибыла на вызов о стрельбе, была удивлена, обнаружив на месте установленный боксерский ринг.

A shooting at the Skyway Plaza Shopping Center in St. Petersburg left one man dead and four others injured Saturday night. https://t.co/Rf10QJ8SCE — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) October 31, 2021

«Это просто большая парковка, которая находится прямо за торговым центром. А стоянка окружена высокой бетонной стеной, так что с улицы за торговым центром действительно ничего не видно. Но это полноценный боксерский ринг с установленными стульями и парой сотен человек, посещающих этот боксерский матч», — заявила представитель Департамента полиции Санкт-Петербурга Иоланда Фернандес.

По словам офицеров, между зрителями, наблюдавшими за ходом поединка, возникла драка, в ходе которой кто-то из участников конфликта открыл стрельбу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Нью-Мексико

Полиция города Альбукерке расследует обстоятельства еще одной вечеринки, которая вышла из-под контроля.

По сообщению офиса шерифа округа Берналилло, празднование Хэллоуина, которое проходило в одном из домов, было омрачено ссорой, которая вспыхнула между двумя группами людей, в результате чего завязалась перестрелка, в ходе которой были убиты двое молодых людей в возрасте 18 и 22 лет.

Еще четыре человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения.

Bernalillo County Sheriff’s officials say at least two people are dead after an early morning shooting in Albuquerque. https://t.co/RjKliv6K3Y — KVIA ABC-7 News (@abc7breaking) October 31, 2021

Калифорния

Не обошлось без жертв и на празднике, который был организован членом городского совета города Гилрой.

Police still outside Gilroy Councilwoman Rebecca Armendariz’s home, after deadly shooting took place there, around 1AM Saturday. Neighbors say a Halloween party was taking place outside at time. Mayor Blankley says Armendariz was not injured. pic.twitter.com/Bnr0Icyrgz — Zak Sos (@ZakSNews) October 31, 2021

«Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили большую вечеринку на открытом воздухе. Офицеры узнали, что незадолго до их прибытия произошла ссора, и по крайней мере один подозреваемый выстрелил из пистолета», — говорится в пресс-релизе департамента полиции.

По сообщению властей, в ходе инцидента были ранены три человека, 18-летняя Мишель Д. — смертельно.

A manhunt is underway for multiple gunmen, not just a single shooter, in the investigation into a Halloween party shooting that left one person dead and three others injured at the home of a Gilroy councilwoman. https://t.co/UAQVaq1L1f — KPIX 5 (@KPIXtv) November 2, 2021

Правоохранители сообщили о задержании подозреваемого, которым оказался 19-летний житель Гилроя. В то же время СИМ сообщают о том, что полиция ведет розыск еще нескольких людей, связанных с происшествием.

Как видно, празднование Хэллоуина прошло в США бурно и с размахом, правда не все пережили это неудержимое веселье. Не удивительно, что проблемы безопасности стали основными пунктами предвыборной кампании многих кандидатов на проходящих сегодня в Штатах региональных выборах.