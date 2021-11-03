Журналист Малькевич предложил изменить «смысл» штрафов и пересмотреть Трудовой кодекс

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич представляет читателям ФАН очередную авторскую колонку. На этот раз журналист размышляет о понятии «социальное государство» и рассказывает об опасностях, которые, на его взгляд, несет снисходительность власти к ряду правонарушений. Медиаменеджер также ставит вопрос о необходимости пересмотра Трудового кодекса РФ, чтобы дать больше свободы руководителям предприятий в проведении кадровой политики.

Обращаем внимание: мнение, высказанное в авторской колонке, может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Социальное государство»: плюсы и минусы. Колонка Александра Малькевича

Недавно я разговаривал с группой достаточно авторитетных людей. Это были не эксперты-политологи, а люди, находящиеся на государственной службе. И они высказали мне парадоксальную для многих мысль: у нас создано чрезвычайно «социальное» государство, в котором буквально все — для людей. Хотя у нас любят говорить, что, дескать, власть «закручивает гайки», мол, «ни охнуть ни вздохнуть» и так далее, но на самом деле это далеко не так.

Берем достаточно свежую новость: планируется внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях. И там новые, вроде бы более строгие наказания: например, за опасное вождение — штраф от 3 тысяч рублей, за парковку на газоне — от 1000 рублей. Думаю, в социальных сетях по этому поводу будет много недовольства: дескать, опять людей «нагибают».

Но, извините, кто-то всерьез думает, что такие суммы штрафов могут кого-то образумить, наставить на путь истинный?!

Вернусь еще раз к теме «социального государства».

Разговаривал я тут с одним главой района Петербурга. Затронули вопрос стихийной уличной торговли, которая напрягает многих горожан: грязь, толчея, антисанитария. В этих случаях, как рассказал мой собеседник, происходит следующее: к торговцу приходят представители администрации, составляют протокол и выписывают штраф в 5 тысяч рублей. При этом, как я понял, «пятерка» — это в «тяжелом» случае. А если, что называется, «первая ходка» — не более полутора тысяч рублей. И торговцы даже не бегают от проверяющих, они прямо говорят, что у них эти штрафы уже «заложены в смету». Мол, давай свой протокол, готов заплатить, а вы себе ступайте.

Кстати, после составления такого протокола незаконные торговцы должны не только заплатить штраф, но и покинуть занимаемое место. Как мне рассказал мой собеседник, они действительно уходят, но через некоторое время возвращаются. На то же самое место. Дело в том, что дважды в течение одного дня за подобное нарушение штрафовать нельзя. Подобных примеров, которые иначе как несуразицами назвать не могу, на самом деле огромное количество.

gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Здесь даже не получается процитировать знаменитое изречение, приписываемое [русскому писателю Михаилу] Салтыкову-Щедрину:

«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Выясняется, что и сами-то законы не суровые, что называется, ни разу. Просто этих законов очень много. Кажется, все так «сурово», за все штрафы. А на самом деле выясняется, что штрафы-то копеечные.

Не хочу даже касаться своей любимой темы про фейки, потому что уже принятые для борьбы с ними законы, на мой взгляд, не работают. Как не работают законы против кибертравли. А, например, треш-контент? Какому-то условному блогеру, который чуть ли не насилует людей в прямом эфире, например, выпишут штраф в 30 тысяч. Да хоть в 50 тысяч — он на одном этом стриме заработает в пятнадцать раз больше! Если не в пятьдесят…

Поэтому обращаюсь с наказом к новому составу Госдумы: коллеги (а в новой Думе 11 бывших членов Общественной палаты России), вам есть, чем заняться! Обратите внимание на то, что у нас небольшими штрафами и отсутствием прогрессивной шкалы «штрафообложения» фактически поощряют мелкие и средние преступления!

И это я еще пока не касаюсь всерьез больной для всех работодателей темы несовершенства нашего Трудового кодекса.

У нас законодатели еще с советских времен так рьяно занимались зашитой прав «человека труда», что фактически парализовали любую деятельность работодателя, который хочет нормально заниматься кадровой политикой, оставаясь в правовом поле. Вместо того, чтобы налаживать производственные процессы, выгонять лодырей и бездельников, просто делать дело, у нас в большинстве организаций руководители занимаются имитацией этой деятельности. Они проводят бесконечные реорганизации, сокращения, укрупнения, переименования отделов, изменения функционала вместо того, чтобы просто избавиться от тех, кто работать не хочет.

А радеющие якобы за «простых людей» депутаты продолжают безостановочно вносить изменения в наше законодательство, подтверждая высказанный в начале моей колонки тезис про «социальное государство».

У нас защищены все: инвалиды, пенсионеры, люди, которые приходят на работу к 11 утра и через два часа уходят на обед! Всех их оберегает Трудовой кодекс РФ, а наши депутаты возлагают на руководителей предприятий все новые и новые финансовые обязательства. Не только по уплате зарплаты, налогов и сборов, но и по социальной защите всей этой публики, которую крайне сложно заставить работать в рамках существующего законодательства. Но это тема уже другой колонки.