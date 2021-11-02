Летний отдых обитателей Байкала сняли в режиме таймлапс

Фотоловушка полтора месяца следила за происходящим на байкальском берегу.

Интересно, во сколько минут могут уместиться полтора месяца из жизни, снятые в режиме таймлапс? Ответ на этот вопрос есть у старшего научного сотрудника ФГБУ «Заповедное Подлеморье», биолога-охотоведа Андрея Разуваева. Мужчина вел непрерывную съемку на берегу Байкала в местности под названием Ушканьи острова.

Главным героем ролика стал самый обычный камень. Запись, начавшаяся 1 июня 2021 года, рассказывает о жизни байкальского берега.

В первые дни лета камень был покрыт снегом и льдом, а погода на берегу была пасмурной. Но уже через неделю к 9 июня наледь полностью растаяла, и первыми посетителями глыбы стали местные птицы. На следующий день камень облюбовали нерпы, которые грелись на солнце и плескались в прозрачной воде. Количество нерп на камне, кстати, постоянно менялось — каждый из усатиков хотел занять свое место под солнцем. Нерпы вместе встречали байкальские рассветы и провожали закаты вплоть до последнего дня наблюдений. 22 июля солнечная погода собрала на камне и вокруг него так много нерп, что он скрылся из виду полностью, в этот же день прекратилась съемка.

Общая длина видеоролика составила 11 минут. Подобные съемки помогают ученым и биологам в изучении флоры и фауны озера Байкал.