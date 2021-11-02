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Постпред РФ при ОЗХО Шульгин указал на утаивание Западом важных данных по делу Навального
Политика
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин указал на утаивание Западом важных данных по делу Навального
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 2 ноября. Берлин, Париж и Стокгольм утаивают критически важную информацию по делу российского блогера Алексея Навального, рассказал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, здоровье осужденного блогера не волнует Соединенные Штаты и Великобританию. Для них главным является политизация всего дела, уточнил Шульгин. Он добавил, что ранее в текущем году на сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ему больше часа не давали возможности выступить с ответным демаршем на претензии к России относительно дела Навального.

«Приводили различные предлоги процедурного характера, ссылки на то, что в зале нет болгарского посла, без которого такое обсуждение невозможно. В конечном итоге я спросил у представителей США и Британии — они особенно выбивались из сил: так вы встревожены или нет по поводу этого дела? Вы же подписались под этим заявлением, вы участвуете в этом демарше, неужели вы не хотите заслушать то, что есть сказать российскому представителю?» — заявил дипломат.

Шульгин подчеркнул, что британский и американский представители «пожали плечами» и сказали «отправить по почте».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Великобритания, Германия, Швеция и Франция не предоставили через ОЗХО никаких запрошенных Москвой сведений по Навальному. По ее словам, Запад собирается и далее раскручивать провокацию против России.

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