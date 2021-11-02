Global Times: США не имеют права обвинять Россию и КНР в бездействии на тему климата

Пекин, 2 ноября. Китайское издание Global Times раскритиковало высказывание президента США Джо Байдена о бездействии России и КНР в сфере климата.

Ранее Байден сказал, что Россия и Китай якобы «не захотели иметь каких-либо обязательств в деле изменения климата», а также похвалил Соединенные Штаты за успех на саммите G20 и назвал вклад Вашингтона ключевым. В Китае с этим в корне не согласились.

«Администрация Байдена подрывает успехи саммита и бросает тень на конференцию по изменениям климата в Глазго. Вашингтон нельзя назвать лидером в вопросе климатических изменений», — указали авторы Global Times.

Обозреватели отметили, что заявления Байдена расходятся с делом, так как США не имеют четкого плана по сокращению выбросов в собственной стране, но при этом допускают критические замечания в адрес других государств.

Ранее Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату. Соответствующее заявление лидер сделал во время климатического саммита в Глазго.