В Турции пристыдили Эрдогана за отказ поехать на конференцию по климату в Глазго

Анкара, 2 ноября. Турецкая оппозиция выразила недовольство в связи с решением президента Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от участия в конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго.

Саммит в Шотландии — крупнейшее мероприятие по климату со времени знаковых переговоров в Париже в 2015 году — рассматривается как решающий шаг в установлении целевых показателей выбросов для замедления глобального потепления. COP26 продлится с 31 октября по 12 ноября.

Erdoğan skips Glasgow climate summit over ‘security’ https://t.co/d6G0CHxSxe — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) November 2, 2021

Султану мало охраны

Эрдоган должен был вылететь в Глазго после участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Риме, однако днем ранее он вернулся в Турцию. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительственных кругах, причина, по которой турецкий лидер отказался лететь в Шотландию, была связана с недостаточными мерами по обеспечению безопасности со стороны Великобритании — Анкара была недовольна числом автомобилей с охранниками.

По данным источников портала Middle East Eye, организаторы мероприятия также ограничили численность сопровождающей Эрдогана делегации. Сначала британцы пошли на уступки турецкому лидеру и готовы были применить тот же протокол, что и в отношении президента США, но в конечном итоге изменили свое решение.

«Когда наши требования не были удовлетворены, мы отказались от поездки в Глазго. Речь шла не только о нашей собственной безопасности, но и о репутации нашей страны», — заявил глава Турции.

Turkish President Erdogan has canceled attending the COP26 summit because of a dispute over security. It seems the Turks wanted to bring more vehicles than the UK would allow. https://t.co/fKuOQSBeiT — Liz Sly (@LizSly) November 1, 2021

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Эрдоган мог отказаться от поездки в Глазго вследствие плохого самочувствия. На видео, получившем распространение в соцсетях, политик с трудом передвигается во время встречи лидеров стран «Большой двадцатки» в Италии. Впрочем, о возможных проблемах со здоровьем лидера сообщалось и ранее.

Erdoğan programını iptal etti,



Bugün başlayacak olan COP-26’ye katılmayarak Türkiye’ye döndü ve gerekçesi açıklanmadı



Bence gerekçesi açık. #ZamYorgunu#CumhurunAdayıKim#Kıssaatiuygulansın Ecevit Fetö

pic.twitter.com/MQ0hEb0l30 — doctor mad (@damat_berati34) November 2, 2021

Встреча давних товарищей

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в Глазго, но их очный диалог произошел гораздо раньше — 30 октября в Риме. Переговоры между лидерами двух государств-членов НАТО продлились более часа.

Ключевыми вопросами встречи, по-видимому, являлись оборонное сотрудничество и сделка о продаже Анкаре боевых самолетов F-16. Согласно пресс-релизу Белого дома, политики также обсудили ситуацию в Сирии в свете последних заявлений Эрдогана о новых операциях в этой стране, гуманитарную помощь Афганистану, грядущие выборы в Ливии, положение дел в Восточном Средиземноморье и дипломатические усилия на Южном Кавказе. В ходе переговоров Байден подтвердил важность Турции как союзника по НАТО, но отметил озабоченность США по поводу приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.

Today at #G20RomeSummit Presidents Recep Tayyip Erdogan @RTErdogan & Joe Biden @POTUS agreed on formation of joint mechanism to strengthen bilateral ties between #Turkey ???????? & #US ????????. It'll have a stimulating effect on global geopolitics, intl. trade & boosting of @NATO dimension. pic.twitter.com/xocWAXiT9a — Intelligence & Consulting Union - ICU Azerbaijan (@icunion_az) October 31, 2021

Кроме того, американский лидер призвал турецкие власти уважать права человека. Вероятно, в данном контексте речь идет о дипломатическом скандале вокруг активиста и мецената Османа Кавалы. Ранее послы 10 стран призвали Анкару освободить из тюрьмы известного правозащитника, в ответ на что Эрдоган пригрозил высылкой дипломатов из республики. Данный конфликт в очередной раз продемонстрировал трещины во взаимодействии между Западом и Турцией.

Оппозиция недовольна

Депутат от оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Мурат Бакан заявил, что, поскольку Эрдоган смог встретиться с президентом США на полях саммита G20 в Риме, он не видел необходимости лететь в Глазго.

«Он наконец-то смог встретиться с Байденом. И этого ему было достаточно. Президент нашей страны в самый последний момент решил не присутствовать на конференции [COP26], в которой примут участие около 120 мировых лидеров и которая рассматривается как «последний шанс для нашего мира». <…> Нам стыдно за это», — сказал Бакан.

По словам депутата от РНП, изменение климата никогда не было источником беспокойства для Эрдогана, потому что турецкий лидер не может использовать данную проблему во внутренней политике для консолидации своей базы избирателей.

CHP’li vekiller COP26’da: Erdoğan’ın gündemi iklim krizi değil https://t.co/2rV5GuWmOy — duvaR (@gazeteduvar) November 1, 2021

Однако отсутствие Эрдогана на конференции не означает, что Турция не будет представлена на саммите высокопоставленными политиками. Мэр Стамбула от РНП и один из самых популярных политиков страны Экрем Имамоглу выступит на двух отдельных панелях масштабного мероприятия по приглашению ООН и Лидерской группы 40 по климатическим изменениям (C40).

Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın güvenlik eksikliği nedeniyle gitmediği 6. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na @ekrem_imamoglu davet edildi.



İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleşen konferansa İstanbul'u temsilen katılacak olan İmamoğlu, 2 ayrı panelde konuşma yapacak pic.twitter.com/JlzF6v4nTw — Orhan SARIKAYA ???????? (@osarikaya01) November 1, 2021

Парижское соглашение

Саммит в Глазго является крайне важным для Анкары в связи с тем, что парламент республики только в начале октября этого года ратифицировал Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Таким образом, Турция стала последней страной G20, которая одобрила этот документ спустя долгие годы ожидания. Республика была недовольна тем, что в рамках соглашения ее классифицировали как развитое государство, а не развивающееся — это лишало страну зарубежной финансовой и технологической помощи.

В этой связи геополитический аналитик из Италии Серджио Рестелли обвинил Анкару в меркантильных интересах, с которыми та подошла к ратификации климатического документа. По мнению эксперта, Парижское соглашение интересно Турции лишь как возможность получить кредит в более чем три миллиарда евро. Как считает эксперт, эти деньги пойдут на реализацию канала «Стамбул», а не на предотвращение изменения климата.

????Turkey ratified Paris climate agreement on Wednesday



???? The Turkish Grand National Assembly ratified the Paris Agreement, more than five years after Ankara first signed the deal. pic.twitter.com/XnJIfwVo8D — dokuz8NEWS (@dokuz8news) October 7, 2021

Несмотря на откровенное равнодушие к проблемам климата со стороны турецких властей, средиземноморское государство серьезно пострадало от глобального потепления за последние годы. В частности, прошедшим летом республика пережила засуху, высыхание озер, накопление «морских соплей» и лесные пожары — все эти экологические катаклизмы являются результатом изменения климата.