Отца покойной певицы Юлии Началовой выписали из больницы

Москва, 2 ноября. Музыкальный продюсер и композитор Виктор Началов выписался из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Отец покойной певицы Юлии Началовой вернулся домой.

В больницу композитор попал 21 октября. Несмотря на скорую выписку, продюсер продолжает восстанавливаться после болезни. Однако, по словам его близких, чувствует он себя намного лучше. Информацию об этом удалось узнать корреспондентам Федерального агентства новостей.

Эти сведения подтвердила ФАН и официальный представитель Началова Анна Исаева. Близкая к семье покойной артистки опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию снимков, в которых выразила благодарность всем врачам московской клиники. Она показала букеты, которые отправила медикам в знак благодарности. Известно, что домой Виктор Началов отправился еще 1 ноября.

Prt Scr instagram.com / @isaeva.anya

Ранее Анна Исаева в беседе с корреспондентом ФАН кратко прокомментировала состояние госпитализированного Началова. Отмечается, что за первые четыре дня после госпитализации его состояние не ухудшалось.