ВЦИОМ выяснил отношение россиян к словами Моргенштерна о Дне Победы

Москва, 2 ноября. Большинство опрошенных россиян не согласились с заявлением рэпера Алишера Моргенштерна о значимости Дня Победы, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Так, 68% респондентов не согласны с заявлением музыканта о том, что на празднование Дня Победы в России тратится слишком много денег. Разделили его мнение только 22%.

Согласно проведенному исследованию, чаще всего не согласны с рэпером граждане от 45 до 59 лет, а реже — от 18 до 24 лет. Также россияне оценили другое высказывание Моргенштерна.

Музыкант ранее заявил, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне. По его мнению, нужно двигаться дальше, достигая новых вершин. Эти слова поддерживали 22% респондентов, а не согласились с данным высказыванием 70% опрошенных.

Скандальные слова рэпера прозвучали в интервью, которое он дал журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Следом на музыканта обрушилась волна критики.