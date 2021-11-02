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Голландский журналист ван де Бек указал на недостоверность «улик» Украины по делу MH17

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 12:57
Политика
Голландский журналист ван де Бек указал на недостоверность «улик» Украины по делу MH17
Новостное агентство «Харьков»

Амстердам, 2 ноября. Прокуратура Нидерландов без стеснения покрывает Украину в деле MH17, закрывая глаза на качество предоставленных «улик». К такому выводу пришел журналист Эрик ван де Бек.

Доказательством преступного сговора Киева и Амстердама стала предоставленная Совместной следственной группе (ССГ) по делу о крушении лайнера гражданских авиалиний Малайзии аудиозапись, якобы подтверждающую версию, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». Ван де Бек внимательно проанализировал доступные общественности материалы дела и пришел к выводу: предоставленную украинской аудиограмму просто приняли «на веру». Нет экспертизы — нет проблемы, иронизирует репортер.

Голландский журналист ван де Бек указал на недостоверность «улик» Украины по делу MH17
Prt Scr courtmh17.com /

«Нидерландский институт криминалистической экспертизы не проверял файлы на вырезание и вставку. И не было никакой проверки на клонирование голоса», — раскрыл преступный сговор Амстердама и Киева Эрик ван де Бек.

Эрик ван де Бек — независимый журналист, посвятивший значительные усилия расследованиям обстоятельств дела MH17. Репортер убежден — коллективный Запад намеренно подает информацию о трагедии в искаженном свете и подходит к расследованию предвзято. Его подозрения регулярно подтверждаются: 1 ноября адвокат одного из обвиняемых заявила о сокрытии прокуратурой улик, опровергающих версию об использовании ЗРК «Бук». Также НСН опубликовала комментарий официального представителя Кремля Дмитрия Пескова по нападкам на Москву из-за сбитого в небе над Донбассом авиалайнера.

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украина mh17 нидерланды Эрик ван де Бек
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