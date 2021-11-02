Депутат Хинштейн объяснил, как власти будут бороться с незаконными доходами в Сети

Дети зарабатывают в TikTok в разы больше, чем взрослые в обычной жизни. Компания Yoloco с помощью искусственного интеллекта проанализировала аккаунты и получила среднюю стоимость рекламы у русскоязычных блогеров TikTok. Выяснилось, что самые высокооплачиваемые блогеры — это школьники и студенты от 12 лет до 21 года. За один коммерческий пост они получают в среднем 1,6 тысячи рублей.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что в этом нет ничего дурного и обидного. Вопрос лишь в том, на чем именно школьники зарабатывают в сети и как к этому относятся их родители. О своей точке зрения депутат рассказал в беседе с ФАН. Политик подчеркнул, что в следующем году власти серьезно займутся контролем доходов в сети.

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«Большинство социальных сетей скрывают размещение рекламы. То есть рекламные посты во многих социальных сетях не маркируются как рекламные и выдаются как мнение самих пользователей. И это проблема не только TikTok, но и всех социальных сетей. Реклама мимикрирует под сообщения, под посты, под вид блога. Хотя мы понимаем, что, конечно же, это реклама. Делается это, вероятно, для того чтобы уходить от системы соответствующих налогов и прочего контроля. 1 января все крупные IT-ресурсы, включая и TikTok, обязаны будут создать на территории России свои представительства. Это позволит государству вести с ними более короткий и, надеюсь, более конструктивный диалог», — заявил Хинштейн.

По данным компании Yoloco, рекламодатели в TikTok ориентируются на количество лайков в аккаунте. Блогеры, у которых больше двух миллионов лайков, в среднем получают за рекламу в восемь раз больше, чем другие.

В начале октября глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать SIM-карты, использующиеся на территории исправительных учреждений. Новая мера призвана существенно снизить число мошеннических звонков, поскольку примерно половина таких кол-центров находится именно в тюрьмах.