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Экс-глава «Правого сектора» Ярош назначен советником главнокомандующего ВС Украины
Политика
Экс-глава «Правого сектора» Ярош назначен советником главнокомандующего ВС Украины
facebook.com  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Киев, 2 ноября. Советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен экс-глава «Правого сектора»1 (запрещен в РФ) Дмитрий Ярош. Об этом он заявил на странице в Facebook.

По его словам, приказ о соответствующем назначении подписал лично Залужный. Помимо этого, бывший лидер организации приложил к сообщению совместные фото с главнокомандующим и снимок обложки удостоверения советника.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего ВСУ. Спасибо за доверие!» — написал Ярош в соцсети.

Ранее аналитик Андрей Союстов рассказал, что цена ошибочной кадровой политики президента Украины Владимира Зеленского, в случае назначения Алексея Резникова новым министром обороны страны, может оказаться очень высокой. По его словам, риски превращения какой-нибудь непродуманной пиар-акции главы государства в неуправляемую полную разморозку ситуации в Донбассе при Резникове резко возрастут.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина ярош залужный
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