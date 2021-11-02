ПФР перечислил причины отказа в начислении детских пособий и выплат беременным

Москва, 2 ноября. Для принятия решения о назначении или отказе в начислении пособия беременным женщинам и семьям с детьми от восьми до 16 лет проводится комплексная оценка нуждаемости, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В частности, ПФР учитывает не только доходы, но и имущество семьи. Самая распространенная причина отказа — наличие у гражданина и членов его семьи дохода выше величины прожиточного минимума на душу населения. Например, в Рязанской области он составляет 10,7 тысячи рублей на одного человека. Доля отказов именно по этой причине составляет порядка 22% от всех рассмотренных заявлений.

Кроме того, Пенсионный фонд может отказать в выдаче пособий из-за того, что документы не были предоставлены в установленные законом сроки. Поводом для неназначения выплаты может стать и наличие зарегистрированных на членов семьи двух и более автомобилей.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщил, что правительство проработает новые меры социальной поддержки российских семей. Речь идет о нескольких пособиях, в том числе для родителей с детьми до трех лет, от трех до семи лет, а также беременным.