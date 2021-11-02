Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 13:18
13:15
Шоу-бизнес
Собчак заявила, что в церковь на венчание с Богомоловым они приехали не на катафалке
13:12
Интервью
Актер и продюсер Александр Невский рассказал, что ломает карьеры россиян в Голливуде
13:04
Общество
Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
13:01
Политика
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин указал на утаивание Западом важных данных по делу Навального
13:01
Политика
Global Times: США не имеют права обвинять Россию и КНР в бездействии на тему климата
13:00
Видео
В Японии решают проблему последствий извержения подводного вулкана
12:59
Общество
Отца покойной певицы Юлии Началовой выписали из больницы
12:59
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к словами Моргенштерна о Дне Победы
12:58
Политика
Эфир: Как Россия может повлиять на глобальное изменение климата
12:57
Политика
Голландский журналист ван де Бек указал на недостоверность «улик» Украины по делу MH17
Все новости

Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 12:50
Политика
Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 2 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России, подписав соответствующие указы.

Все четыре указа появились на сайте президента Украины.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в опубликованном сообщении.

Всего в рамках указов под санкции подпадают 140 физических и 50 юридических лиц.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук назвал ошибочной газовую политику Зеленского на Украине. По его словам, теперь власти Украины будут вынуждены «идти на поклон» в Москву и соглашаться на любые условия «Газпрома».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России
санкции украина зеленский
Комментировать