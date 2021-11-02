Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России

Киев, 2 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России, подписав соответствующие указы.

Все четыре указа появились на сайте президента Украины.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в опубликованном сообщении.

Всего в рамках указов под санкции подпадают 140 физических и 50 юридических лиц.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук назвал ошибочной газовую политику Зеленского на Украине. По его словам, теперь власти Украины будут вынуждены «идти на поклон» в Москву и соглашаться на любые условия «Газпрома».