Подводник Звягинцев: экипаж протаранившей гору субмарины ВМС США мог потерять управление

Москва, 2 ноября. Инцидент с американской атомной подводной лодкой USS Connecticut в водах Южно-Китайского моря мог произойти из-за потери управления аппаратом, заявил герой-подводник Андрей Звягинцев.

При этом он подчеркнул, что причин такого развития событий может быть несколько. В частности, столкновение субмарины с горой могло произойти из-за подготовки экипажа, а также гидрографических и гидрометеорологических условий.

«Достаточно много факторов, которые надо рассматривать в комплексе, чтобы прийти к какому-то выводу. Кроме того, как она вернулась с повреждениями, никаких известий, по крайней мере у меня, нет», — объяснил Звягинцев в комментарии для РЕН ТВ.

Подводник также напомнил, что на сегодняшний день человек детальнее изучил космическое пространство, нежели мировой океан. Как следствие, гидрографические службы многих стран ежедневно проводят исследования всех подводных рельефов.

В начале октября субмарина USS Connecticut ВМС США столкнулась с неизвестным объектом во время маневров в Южно-Китайском море. Позднее, как пишет RT, выяснилось, что АПЛ протаранила подводную гору.