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В Кремле заявили, что День народного единства не удастся отпраздновать с широким размахом
Общество
В Кремле заявили, что День народного единства не удастся отпраздновать с широким размахом
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 2 ноября. День народного единства, который россияне будут отмечать 4 ноября, не удастся отметить с большим размахом, считают в Кремле.

Однако, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения, памятная дата не пройдет незамеченной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Естественно, широко обозначить этот праздник не получится. Тем не менее мы убеждены, что и незамеченным он тоже не пройдет», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Пандемия изменила привычный рабочий график ноября: с 30 октября по 7 ноября включительно в России объявлены нерабочие дни. При этом дни с 4 по 7 ноября официально считаются выходными для тех, кто работает в режиме пятидневки. Таким образом, к четырем выходным добавляются три нерабочих дня — с 1 по 3 ноября.

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россия песков день народного единства
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