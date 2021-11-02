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Олег Иванов покинул пост и.о. первого вице-губернатора Тамбовской области
Политика
Олег Иванов покинул пост и.о. первого вице-губернатора Тамбовской области
Prt Scr youtube.com  /  Новый век

Тамбов, 2 ноября. Должность исполняющего обязанности первого вице-губернатора Тамбовской области покинул Олег Иванов, распоряжение подписал врио главы администрации региона Максим Егоров.

Документ подписан 1 ноября. В нем указывается, что Иванов освобождается от должности первого заместителя главы Тамбовской области с 6 ноября.

Олег Иванов в 2015 году стал заместителем, а затем первым заместителем главы администрации Тамбовской области. Ранее он был руководителем Регионального исполнительного комитета Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что глава администрации Пензы Андрей Лузгин объявил об отставке. Политик написал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах ухода пока ничего не сообщается.

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