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Песков анонсировал совещание Путина на тему разработки новых военных беспилотников
Армия
Песков анонсировал совещание Путина на тему разработки новых военных беспилотников
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Сочи, 2 ноября. Президент России Владимир Путин в ходе военных совещаний в Сочи намерен обсудить создание новых моделей беспилотных летательных аппаратов, а также разработку технологий борьбы с ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, 2 ноября начнется совещание, которое полностью посвятят беспилотникам. Переговоры будут включать в себя обсуждение высокотехнологической отрасли, разработку новых моделей и оснащение ВС РФ дронами, уточнил представитель Кремля.

«Но не только это, но и технологии борьбы с беспилотниками, где тоже у нас есть очень и очень хороший опыт и хорошие наработки», — добавил Песков.

Кроме этого, Владимир Путин 2 ноября проведет еще несколько личных встреч с участниками совещаний, уточнил пресс-секретарь. Ранее Песков сообщил, что Кремль считает некачественными вбросы Politico о российских танках «на границе с Украиной».

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