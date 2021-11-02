Около 90 миллионов россиян уже приняли участие в переписи населения

Москва, 2 ноября. Участие в переписи населения приняли около 90 млн российских граждан, что составляет более 63% населения страны. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Сроки завершения Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуг» планируется продлить до 14 ноября в связи с приростом россиян, переписавшихся на данной платформе. Ранее перепись должна была закончиться 8 ноября.

«На данный момент у нас прошло уже больше половины переписи. Мы успели переписать более 63% населения, это около 90 млн человек. Из них 20 млн воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале госуслуг», — рассказал Смелов в интервью ТАСС.

Не так давно стало известно, что Михаил Мишустин принял участие в переписи населения. Премьер-министр страны прошел ее в онлайн-формате на портале «Госуслуги».