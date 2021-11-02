Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 13:17
13:17
Общество
Доктор Мясников предсказал спад заболеваемости COVID-19 в России через две недели
13:15
Шоу-бизнес
Собчак заявила, что в церковь на венчание с Богомоловым они приехали не на катафалке
13:12
Интервью
Актер и продюсер Александр Невский рассказал, что ломает карьеры россиян в Голливуде
13:04
Общество
Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
13:01
Политика
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин указал на утаивание Западом важных данных по делу Навального
13:01
Политика
Global Times: США не имеют права обвинять Россию и КНР в бездействии на тему климата
13:00
Видео
В Японии решают проблему последствий извержения подводного вулкана
12:59
Общество
Отца покойной певицы Юлии Началовой выписали из больницы
12:59
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к словами Моргенштерна о Дне Победы
12:58
Политика
Эфир: Как Россия может повлиять на глобальное изменение климата
Все новости

Песков: Россия продолжит укреплять безопасность из-за экспансионистских тенденций НАТО
Армия
Песков: Россия продолжит укреплять безопасность из-за экспансионистских тенденций НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 ноября. Россия продолжит принимать меры по обеспечению собственной безопасности на фоне экспансионистских тенденций стран НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что попытки американского издания Politico обвинить Россию в концентрации бронетехники возле украинских рубежей не имеют под собой никаких оснований. Речь идет о статье, в которой журналисты опубликовали спутниковые снимки российских танков, которые якобы находятся возле «украинской границы». При этом в публикации открыто указано, что фото сделаны в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

«Но Россия — это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что все передвижения российской военной техники и солдат по территории страны являются исключительно внутренним делом РФ. Это не несет никакой угрозы для других государств.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Песков: Россия продолжит укреплять безопасность из-за экспансионистских тенденций НАТО
россия нато песков
Комментировать