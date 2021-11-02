Песков: Россия продолжит укреплять безопасность из-за экспансионистских тенденций НАТО

Москва, 2 ноября. Россия продолжит принимать меры по обеспечению собственной безопасности на фоне экспансионистских тенденций стран НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что попытки американского издания Politico обвинить Россию в концентрации бронетехники возле украинских рубежей не имеют под собой никаких оснований. Речь идет о статье, в которой журналисты опубликовали спутниковые снимки российских танков, которые якобы находятся возле «украинской границы». При этом в публикации открыто указано, что фото сделаны в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

«Но Россия — это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что все передвижения российской военной техники и солдат по территории страны являются исключительно внутренним делом РФ. Это не несет никакой угрозы для других государств.