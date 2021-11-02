В Кремле призвали дождаться новых переговоров ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Москва, 2 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена, призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+ по вопросу увеличения объемов добычи нефти.

Байден, выступая на пресс-конференции в Риме по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что отказ РФ, Саудовской Аравии и других крупных нефтедобывающих стран от увеличения добычи черного золота на фоне роста котировок — неверный шаг. Какие конкретно меры страны должны принимать, он не уточнил.

«Россия является участницей договоренностей ОПЕК+. Мы верны нашим обязательствам в рамках этих договоренностей. Вместе с тем это гибкий механизм, и с учетом инфраструктурных, конъюнктурных изменений каждый раз в установленное время ситуация подлежит ревизии и принятию последующих решений», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля ранее отметил, что Россия по-прежнему планирует нарастить поставки газа в Европу после 8 ноября, когда заполнятся внутренние подземные хранилища.