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В Кремле призвали дождаться новых переговоров ОПЕК+ по увеличению добычи нефти
Экономика
В Кремле призвали дождаться новых переговоров ОПЕК+ по увеличению добычи нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена, призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+ по вопросу увеличения объемов добычи нефти.

Байден, выступая на пресс-конференции в Риме по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что отказ РФ, Саудовской Аравии и других крупных нефтедобывающих стран от увеличения добычи черного золота на фоне роста котировок — неверный шаг. Какие конкретно меры страны должны принимать, он не уточнил.

«Россия является участницей договоренностей ОПЕК+. Мы верны нашим обязательствам в рамках этих договоренностей. Вместе с тем это гибкий механизм, и с учетом инфраструктурных, конъюнктурных изменений каждый раз в установленное время ситуация подлежит ревизии и принятию последующих решений», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля ранее отметил, что Россия по-прежнему планирует нарастить поставки газа в Европу после 8 ноября, когда заполнятся внутренние подземные хранилища.

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песков байден добыча нефти ОПЕК+
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