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Песков позитивно оценил переговоры России с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов
Общество
Песков позитивно оценил переговоры России с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 2 ноября. Переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавируса продвигаются достаточно позитивно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российские власти рассчитывают достичь договоренностей по этому вопросу в обозримой перспективе. Об этом пресс-секретарь президента Владимира Путина сообщил в беседе с журналистами.

«Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации», — подчеркнул Песков.

Также он напомнил, что глава государства на саммите G20 вел речь о том, что «нужно добиться как можно скорее признания сертификатов о вакцинации». По словам Пескова, это могло бы стать важным шагом в борьбе с пандемией.

Дмитрий Песков ранее назвал неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19. В России уже возбудили более 500 уголовных дел.

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