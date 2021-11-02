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Гимнастка Лидия Иванова рассказала о трехдневной свадьбе с футболистом и аборте
Шоу-бизнес
Гимнастка Лидия Иванова рассказала о трехдневной свадьбе с футболистом и аборте
TACC  /  Савостьянов Сергей

Москва, 2 ноября. Гимнастка Лидия Иванова рассказала подробности свадебной церемонии с футболистом Валентином Ивановым. Вскоре она забеременела, но решила избавиться от плода.

Будущие супруги встретились незадолго до Олимпиады 1956 года. Их на сборах в Ташкенте представила друг другу общая знакомая. Потом будущим супругам удалось встретиться только на Играх в Мельбурне. Между Лидией и Валентином пробежала искра. Они начали встречаться, но предложение руки и сердца последовало от спутника только спустя три года.

«Он попросил захватить паспорт. Мы зашли куда-то и там мне вручили бумагу для росписи. Спросили, какую фамилию оставить после замужества. На свадьбе у нас самое вкусное было — это сосиски и зеленый горошек. Это было все искренне и счастливо», — сказала бывшая спортсменка в беседе с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человек».

Свадьба длилась три дня. По словам экс-спортсменки, все было хорошо, но она как некстати забеременела. Иванова сделала аборт из-за грядущей Олимпиады.

«Решила ликвидировать беременность, чтобы выступить на Олимпиаде. Позже я дважды стала мамой», — добавила она.

Недавно актриса Ольга Шукшина раскрыла подробности прерванных беременностей. По ее словам, в молодости она не один раз решалась на аборт. Артистка призналась, что до сих пор думает о своих нерожденных детях.

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