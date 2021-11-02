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Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным в онлайн-режиме
Политика
Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным в онлайн-режиме
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 2 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется провести онлайн-переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам глава республики.

Александр Лукашенко рассчитывает, что переговоры состоятся в ближайшее время.

«Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору», — констатировал президент Белоруссии.

Глава республики рассказал об этом на встрече с белорусским мальчиком Ромой Когодовским в рабочем кабинете. Соответствующий видеофрагмент показал Telegram-канал «Пул первого».

Белоруссия и Россия проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, заявил ранее белорусский президент Александр Лукашенко. Переговоры сторон проходят в канун очень важного события, отметил президент.

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