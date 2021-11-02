Песков подтвердил планы «Газпрома» по наращиванию поставок топлива в Европу

Москва, 2 ноября. Планы «Газпрома» по наращиванию поставок голубого топлива после 8 ноября остаются в силе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский газовый холдинг ранее объявил, что после заполнения подземных газовых хранилищ в РФ приступит к закачке сырья в европейские резервуары. Таким образом, компания выполнила поручение Владимира Путина о дополнительном экспорте в регион на фоне энергетического кризиса.

Кроме того, в «Газпроме» отметили, что все заявки европейских потребителей по поставкам газа выполняются в полном объеме. В концерне указали, что, согласно этим заявкам, а также исходя из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, предприятие бронирует новые объемы на отдельных направлениях.

Цена газа на нидерландском хабе TTF по состоянию на 10:14 по московскому времени выросла до 850 долларов за тысячу кубов. Днем ранее котировки находились на уровне 740 долларов. На пике в начале октября фьючерсы дорожали до рекордной отметки почти в 2000 долларов.