Песков назвал некачественным вбросом статью Politico о танках ВС РФ у «границ» Украины

Москва, 2 ноября. Попытки американского издания Politico обвинить Россию в концентрации бронетехники возле украинских рубежей не имеют под собой оснований, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В комментарии журналистам официальный представитель Кремля посоветовал не тратить времени на изучение подобных сомнительных материалов о российской армии. Публикацию Politico он назвал некачественным вбросом.

Ранее журналисты американского издания опубликовали фото российских танков, которые якобы находятся возле украинской границы. При этом они открыто говорят, что снимки сделаны в Смоленской области, которая с Украиной не граничит. В статье, как передает RT, также указано, что военные подразделения, включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, «начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются».