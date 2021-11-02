Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 13:16
13:15
Шоу-бизнес
Собчак заявила, что в церковь на венчание с Богомоловым они приехали не на катафалке
13:12
Интервью
Актер и продюсер Александр Невский рассказал, что ломает карьеры россиян в Голливуде
13:04
Общество
Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
13:01
Политика
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин указал на утаивание Западом важных данных по делу Навального
13:01
Политика
Global Times: США не имеют права обвинять Россию и КНР в бездействии на тему климата
13:00
Видео
В Японии решают проблему последствий извержения подводного вулкана
12:59
Общество
Отца покойной певицы Юлии Началовой выписали из больницы
12:59
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к словами Моргенштерна о Дне Победы
12:58
Политика
Эфир: Как Россия может повлиять на глобальное изменение климата
12:57
Политика
Голландский журналист ван де Бек указал на недостоверность «улик» Украины по делу MH17
Все новости

Песков назвал некачественным вбросом статью Politico о танках ВС РФ у «границ» Украины
Армия
Песков назвал некачественным вбросом статью Politico о танках ВС РФ у «границ» Украины
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 2 ноября. Попытки американского издания Politico обвинить Россию в концентрации бронетехники возле украинских рубежей не имеют под собой оснований, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В комментарии журналистам официальный представитель Кремля посоветовал не тратить времени на изучение подобных сомнительных материалов о российской армии. Публикацию Politico он назвал некачественным вбросом.

Ранее журналисты американского издания опубликовали фото российских танков, которые якобы находятся возле украинской границы. При этом они открыто говорят, что снимки сделаны в Смоленской области, которая с Украиной не граничит. В статье, как передает RT, также указано, что военные подразделения, включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, «начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Песков назвал некачественным вбросом статью Politico о танках ВС РФ у «границ» Украины
украина россия песков вс рф
Комментировать