Песков оценил возможность продления режима нерабочих дней в России

Москва, 2 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней в России после 7 ноября.

Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о возможном продлении нерабочих дней призвал не верить слухам. По его словам, в данном случае необходимо ориентироваться на официальную информацию.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил о праве региональных властей самостоятельно принимать решения о введении ограничений, требуемых для борьбы с коронавирусом.

При этом в Новгородской области правительство приняло решение продлить нерабочие дни на фоне ситуации с COVID-19. Регион стал первым в России, где нерабочая неделя будет действовать и после 7 ноября.