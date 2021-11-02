Ирина Роднина скупо высказалась о Валиевой, Туктамышевой и Косторной на Skate Canada

Москва, 2 ноября. Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина после блестящего выступления российских спортсменок в одиночном катании на Skate Canada скупо оценила их прокат. Все три спортсменки в Ванкувере получили призовые места на этапе гран-при. Первое место взяла Камила Валиева, тренирующаяся у Этери Тутберидзе. Серебряная медаль досталась 24-летней Елизавете Туктамышевой. Бронзу взяла еще одна подопечная Этери Георгиевны — Алена Косторная.

Советская чемпионка почему-то была очень сдержанной и была скупа на похвалы. Она отметила, что у девочек пока еще только «прыжочки».

А вот в мужском одиночном катании Роднина заметила Нэйтана Чена, который, к слову, и одержал победу. Прославленная фигуристка похвалила трехкратного чемпиона мира.

«Чен? Мне кажется, это большее искусство. У девочек пока прыжочки. Не могу ничего сказать, не могу вам ни возразить, ни даже поддержать. По прошлому сезону — пока прыжочки, а Чен есть Чен. Это уже мастер», — сообщила Роднина в беседе с журналистами.

Ранее Роднина ругала в своей книге заслуженного тренера РСФСР Татьяну Тарасову. Известно, что и Тарасова за словом в карман не полезла. Женщины облили друг друга грязью в своих мемуарах. Известно, что две легенды отечественного фигурного катания не в первый раз жестко высказываются друг о друге.

Причина конфликта, как отмечают специалисты, кроется в недопонимании. Тарасова обиделась на Роднину за то, что она назвала ее недостаточно квалифицированным тренером.