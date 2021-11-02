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Песков назвал неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19
Общество
Песков назвал неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 2 ноября. Подделка сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции неприемлема, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Правоохранительные органы России активно борются с фальшивками. Об этом пресс-секретарь президента Владимира Путина сообщил в беседе с журналистами.

«Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведется непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым», — подчеркнул Песков.

Уже более 500 уголовных дел возбудили в России из-за поддельных сертификатов о вакцинации. Сотрудники полиции установили личности 293 человек, которые стали фигурантами дел.

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песков подделка сертификаты коронавирус
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