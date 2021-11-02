Депутат Нифантьев вспомнил, как диктор Кириллов сломал зуб о бутафорское яблоко

Москва, 2 ноября. Депутат Евгений Нифантьев перед церемонией прощания с диктором Игорем Кирилловым рассказал о забавном случае из его жизни. Он вспомнил, как звезда российского телевидения сломал зуб.

Советский и российский теле- и радио- ведущий умер 30 октября рано утром. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать тромбоз нижних конечностей. Известно, что из-за болезни несколько недель назад диктору ампутировали ногу.

Церемонию прощания, которая проходит на Новодевичьем кладбище, посетил депутат Евгений Нифантьев. Он рассказал, как однажды во время очередной конференции великий диктор решил попробовать яблоко, не зная, что оно лежит на столе для украшения и является бутафорским.

«Взял яблочко, хрустнул, и у него сломался зуб», — с улыбкой вспомнил депутат в разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда».

После инцидента, который произошел с Игорем Кирилловым, на съемках телепрограмм больше не использовали искусственную еду.

Церемония прощания с известным тележурналистом проходит на Новодевичьем кладбище. На нее допущены лишь близкие и друзья Кириллова. Диктор будет похоронен недалеко от звезды «Тихого Дона» Элины Быстрицкой.