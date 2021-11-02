Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 13:16
13:15
Шоу-бизнес
Собчак заявила, что в церковь на венчание с Богомоловым они приехали не на катафалке
13:12
Интервью
Актер и продюсер Александр Невский рассказал, что ломает карьеры россиян в Голливуде
13:04
Общество
Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
13:01
Политика
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин указал на утаивание Западом важных данных по делу Навального
13:01
Политика
Global Times: США не имеют права обвинять Россию и КНР в бездействии на тему климата
13:00
Видео
В Японии решают проблему последствий извержения подводного вулкана
12:59
Общество
Отца покойной певицы Юлии Началовой выписали из больницы
12:59
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к словами Моргенштерна о Дне Победы
12:58
Политика
Эфир: Как Россия может повлиять на глобальное изменение климата
12:57
Политика
Голландский журналист ван де Бек указал на недостоверность «улик» Украины по делу MH17
Все новости

Депутат Нифантьев вспомнил, как диктор Кириллов сломал зуб о бутафорское яблоко
Общество
Депутат Нифантьев вспомнил, как диктор Кириллов сломал зуб о бутафорское яблоко
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 2 ноября. Депутат Евгений Нифантьев перед церемонией прощания с диктором Игорем Кирилловым рассказал о забавном случае из его жизни. Он вспомнил, как звезда российского телевидения сломал зуб.

Советский и российский теле- и радио- ведущий умер 30 октября рано утром. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать тромбоз нижних конечностей. Известно, что из-за болезни несколько недель назад диктору ампутировали ногу.

Церемонию прощания, которая проходит на Новодевичьем кладбище, посетил депутат Евгений Нифантьев. Он рассказал, как однажды во время очередной конференции великий диктор решил попробовать яблоко, не зная, что оно лежит на столе для украшения и является бутафорским.

«Взял яблочко, хрустнул, и у него сломался зуб», — с улыбкой вспомнил депутат в разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда».

После инцидента, который произошел с Игорем Кирилловым, на съемках телепрограмм больше не использовали искусственную еду.

Церемония прощания с известным тележурналистом проходит на Новодевичьем кладбище. На нее допущены лишь близкие и друзья Кириллова. Диктор будет похоронен недалеко от звезды «Тихого Дона» Элины Быстрицкой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Нифантьев вспомнил, как диктор Кириллов сломал зуб о бутафорское яблоко
похороны кириллов нифантьев
Комментировать