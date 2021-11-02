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Президент Ливана призвал саудовские власти к нормализации отношений
Весь мир
Президент Ливана призвал саудовские власти к нормализации отношений
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Бейрут, 2 ноября. Президент Ливана Мишель Аун призвал Саудовскую Аравию к нормализации отношений, которые серьезно испортились после критики действий арабской коалиции в Йемене со стороны ливанского министра информации Джорджа Кордахи.

В официальном заявлении глава республики выразил намерение установить крепкие связи с государствами Персидского залива и подчеркнул необходимость решения любых проблем путем диалога.

Причиной конфликта стали слова Кордахи во время интервью, записанного в августе и показанного в конце октября. Министр, касаясь гражданской войны в Йемене, назвал ее причины абсурдными, а действия повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах» расценил как «защиту от внешней агрессии». Правительство Ливана тогда заявило, что заявления Кордахи отражают его личное мнение, а не официальную политику Бейрута. Это позже подчеркнул и сам министр.

Однако Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию, которая с 2015 года сражается с мятежниками на стороне официально признанного правительства, сочла подобные слова оскорблением и выслала ливанского посла из страны. Эр-Рияд поддержали и его союзники — Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Помимо этого, Саудовская Аравия запретила весь ливанский импорт и закрыла почтовое сообщение, а ОАЭ ограничили для своих граждан въезд в республику, которая некогда была одним из популярных туристических мест у эмиратцев.

Роль иранского влияния

Правительство Ливана болезненно восприняло эту ситуацию, поскольку прежде Эр-Рияд активно оказывал донорскую помощь стране, страдающей от кризиса. Тем не менее поддержка республике мало-помалу сокращалась на фоне укрепления позиций шиитского движения «Хезболла», связанного с Ираном.

Саудовское руководство усмотрело влияние со стороны Тегерана и в словах Кордахи, заявив, что доминирование лоббистов Исламской республики в Ливане делает отношения Эр-Рияда и Бейрута бессмысленными. В свою очередь, иранское руководство и лидеры йеменских повстанцев приветствовали заявления министра, а представитель «Хезболлы» в ливанском кабмине Мухаммад Фнейш подверг критике тех, кто указывал на важность ливано-саудовских связей, назвав это «демонстрацией слабости».

Официальная позиция Бейрута

Хотя с Кордахи солидарны многие коллеги в правительстве, другого мнения придерживаются президент и премьер-министр республики Наджиб Микати. Последний ранее пытался наладить отношения с богатыми монархиями Персидского залива. В кулуарах климатического саммита COP26 в Глазго премьер провел встречи с официальными лицами Кувейта, которые, по его словам, согласились оказать всестороннюю поддержку в улаживании конфликта. Помощь обещал и лидер Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, который планирует направить в Бейрут главу МИД для поиска выхода из данной ситуации. Также на эту тему Микати переговорил по телефону с Мишелем Ауном, а позже заявил, что из-за комментариев Кордахи Ливан теперь «идет по скользкой дорожке».

«Если мы не разрешим этот кризис быстро, то попадем в катастрофу, чего никто из нас не хочет. Видит Бог, я предупредил об этом», — сказал премьер.

Микати просил Кордахи «поставить свой патриотизм превыше остальных амбиций», но тот до сих пор не принес каких-либо официальных извинений. По мнению некоторых ливанских политологов, ситуацию могла бы исправить отставка министра, однако он отверг такую возможность, а оказать какое-либо давление на него премьер пока не способен из-за веса шиитских сил в правительстве, которые поддерживают Кордахи в этом конфликте.

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