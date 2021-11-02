Президент Ливана призвал саудовские власти к нормализации отношений

Бейрут, 2 ноября. Президент Ливана Мишель Аун призвал Саудовскую Аравию к нормализации отношений, которые серьезно испортились после критики действий арабской коалиции в Йемене со стороны ливанского министра информации Джорджа Кордахи.

В официальном заявлении глава республики выразил намерение установить крепкие связи с государствами Персидского залива и подчеркнул необходимость решения любых проблем путем диалога.

Lebanese President Michel Aoun has expressed "keenness to establish the best relations with the Kingdom of Saudi Arabia"https://t.co/PBmrR6IhNv — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 1, 2021

Причиной конфликта стали слова Кордахи во время интервью, записанного в августе и показанного в конце октября. Министр, касаясь гражданской войны в Йемене, назвал ее причины абсурдными, а действия повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах» расценил как «защиту от внешней агрессии». Правительство Ливана тогда заявило, что заявления Кордахи отражают его личное мнение, а не официальную политику Бейрута. Это позже подчеркнул и сам министр.

#Yemen

Lebanon's Information Minister George Kordahi stated that the Yemeni are “defending themselves against an external aggression”, adding that “homes, villages, funerals and weddings were being bombed” by the (US - UK - Saudi - UAE - Israel) coalition. pic.twitter.com/DZNiqXCOhK — °• Ronda (@40_Ronda) October 28, 2021

Однако Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию, которая с 2015 года сражается с мятежниками на стороне официально признанного правительства, сочла подобные слова оскорблением и выслала ливанского посла из страны. Эр-Рияд поддержали и его союзники — Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Помимо этого, Саудовская Аравия запретила весь ливанский импорт и закрыла почтовое сообщение, а ОАЭ ограничили для своих граждан въезд в республику, которая некогда была одним из популярных туристических мест у эмиратцев.

Роль иранского влияния

Правительство Ливана болезненно восприняло эту ситуацию, поскольку прежде Эр-Рияд активно оказывал донорскую помощь стране, страдающей от кризиса. Тем не менее поддержка республике мало-помалу сокращалась на фоне укрепления позиций шиитского движения «Хезболла», связанного с Ираном.

Saudi Arabia’s foreign minister slams Iran backed Hezbollah’s influence in Lebanon and blames the terrorist org for the endless instability and crises in Lebanon, as the rift between gulf states of Lebanon continues to grow. https://t.co/PAcAL2n2Wz — Adam Milstein (@AdamMilstein) November 1, 2021

Саудовское руководство усмотрело влияние со стороны Тегерана и в словах Кордахи, заявив, что доминирование лоббистов Исламской республики в Ливане делает отношения Эр-Рияда и Бейрута бессмысленными. В свою очередь, иранское руководство и лидеры йеменских повстанцев приветствовали заявления министра, а представитель «Хезболлы» в ливанском кабмине Мухаммад Фнейш подверг критике тех, кто указывал на важность ливано-саудовских связей, назвав это «демонстрацией слабости».

Официальная позиция Бейрута

Хотя с Кордахи солидарны многие коллеги в правительстве, другого мнения придерживаются президент и премьер-министр республики Наджиб Микати. Последний ранее пытался наладить отношения с богатыми монархиями Персидского залива. В кулуарах климатического саммита COP26 в Глазго премьер провел встречи с официальными лицами Кувейта, которые, по его словам, согласились оказать всестороннюю поддержку в улаживании конфликта. Помощь обещал и лидер Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, который планирует направить в Бейрут главу МИД для поиска выхода из данной ситуации. Также на эту тему Микати переговорил по телефону с Мишелем Ауном, а позже заявил, что из-за комментариев Кордахи Ливан теперь «идет по скользкой дорожке».

Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati fears slippery slope if Lebanese-Saudi crisis is not resolved https://t.co/dMvYkFThuN pic.twitter.com/2XNvdP1kdS — Arab News (@arabnews) November 2, 2021

«Если мы не разрешим этот кризис быстро, то попадем в катастрофу, чего никто из нас не хочет. Видит Бог, я предупредил об этом», — сказал премьер.

Микати просил Кордахи «поставить свой патриотизм превыше остальных амбиций», но тот до сих пор не принес каких-либо официальных извинений. По мнению некоторых ливанских политологов, ситуацию могла бы исправить отставка министра, однако он отверг такую возможность, а оказать какое-либо давление на него премьер пока не способен из-за веса шиитских сил в правительстве, которые поддерживают Кордахи в этом конфликте.