Песков заявил об обоюдной заинтересованности России и США в проведении переговоров лидеров

Москва, 2 ноября. Россия и Соединенные Штаты Америки имеют обоюдную заинтересованность в проведении прямых контактов лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля о перспективах общения президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена до конца 2021 года.

«Есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов. Сроки будут определяться», — пояснил Песков представителям СМИ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом в рамках саммита участников G20 в Риме прошла конструктивно. По словам главы внешнеполитического ведомства, во время «непродолжительного, но полезного разговора» он обсудил с главой Белого дома выстраивание будущих контактов между Россией и США.