Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 13:15
13:15
Шоу-бизнес
Собчак заявила, что в церковь на венчание с Богомоловым они приехали не на катафалке
13:12
Интервью
Актер и продюсер Александр Невский рассказал, что ломает карьеры россиян в Голливуде
13:04
Общество
Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
13:01
Политика
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин указал на утаивание Западом важных данных по делу Навального
13:01
Политика
Global Times: США не имеют права обвинять Россию и КНР в бездействии на тему климата
13:00
Видео
В Японии решают проблему последствий извержения подводного вулкана
12:59
Общество
Отца покойной певицы Юлии Началовой выписали из больницы
12:59
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к словами Моргенштерна о Дне Победы
12:58
Политика
Эфир: Как Россия может повлиять на глобальное изменение климата
12:57
Политика
Голландский журналист ван де Бек указал на недостоверность «улик» Украины по делу MH17
Все новости

Сенатор Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой для США»
Политика
Сенатор Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой для США»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 ноября. Американский сенатор-республиканец Рик Скотт жестко раскритиковал президента США Джо Байдена.

По словам сенатора, президентство демократа стало настоящей катастрофой для США. Скотт заявил, что Байден довел США до «опасно низких показателей», проводя радикально-социалистический курс вместо того, чтобы соблюдать интересы американских семей. Как считает политик, ВВП страны снизился «на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок».

«При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — высказался Рик Скотт.

Сенатор добавил, что Байден делает из США Китай, увеличивая налоговую нагрузку на работающие семьи.

Ранее издание The Washington Times сообщило, что хит-парад самых популярных песен в iTunes в США возглавили треки с критикой Байдена. Все песни имеют одинаковое название.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой для США»
сша байден рик скотт
Комментировать