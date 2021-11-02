Сенатор Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой для США»

Вашингтон, 2 ноября. Американский сенатор-республиканец Рик Скотт жестко раскритиковал президента США Джо Байдена.

По словам сенатора, президентство демократа стало настоящей катастрофой для США. Скотт заявил, что Байден довел США до «опасно низких показателей», проводя радикально-социалистический курс вместо того, чтобы соблюдать интересы американских семей. Как считает политик, ВВП страны снизился «на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок».

«При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — высказался Рик Скотт.

Сенатор добавил, что Байден делает из США Китай, увеличивая налоговую нагрузку на работающие семьи.

Ранее издание The Washington Times сообщило, что хит-парад самых популярных песен в iTunes в США возглавили треки с критикой Байдена. Все песни имеют одинаковое название.