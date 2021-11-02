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Сибирские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд
Общество
Сибирские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд
пресс-служба НМИЦ им. Блохина  / 

Барнаул, 2 ноября. Ученые в Якутии с помощью искусственного интеллекта научились диагностировать поражение легких. Для этого требуется только компьютерная томография и 15 секунд времени, сообщает «Алтайская правда».

Специалисты компании Sciberia разработали технологию, которая позволяет с точностью 98,5% определить пораженные коронавирусом легкие. Искусственный интеллект помогает значительно снизить нагрузку на специалистов, нивелируя человеческую усталость. Ведь на расшифровку каждого КТ-исследования врачу обычно приходится тратить 3540 минут.

Новую разработку сибирских ученых уже используют в практической деятельности четыре крупнейших медицинских учреждения Якутии. По словам авторов проекта, в период обострения эпидемиологической ситуации новая методика уже помогла сохранить сотни жизней.

Ранее ФАН приводил мнение ректора ГАУГН Дениса Фомина-Нилова, который считает, что молодые ученые возвращаются в Россию из-за конкурентной зарплаты и отсутствия ограничений академических свобод.

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