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Новые правила медосмотра водителей в России вступят в силу с 1 марта 2022 года
Общество
Новые правила медосмотра водителей в России вступят в силу с 1 марта 2022 года
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 2 ноября. Министерство здравоохранения России внесло изменения в законопроект о новых правилах проведения медицинского освидетельствования водителей. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно изменениям, внесенным в пятый пункт законопроекта, новые правила прохождения медосвидетельствования могут вступить в силу с 1 марта 2022 года. Ранее их предлагалось ввести с 1 января 2022 года.

Как сообщает ТАСС, законопроект направлен на совершенствование методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Он предусматривает проведение лабораторных исследований в отношении водителей, входящих в группы риска. К ним относятся, в частности, лица, обладающие признаками наркологических расстройств.

Как сообщалось ранее, российских водителей ожидает ряд нововведений в ноябре. Они касаются штрафов и отмены обязательного техосмотра транспортных средств.

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