Дефицит поставок российского газа в Турцию достиг 25 миллионов кубометров в сутки

Москва, 2 ноября. Турция начинает испытывать нехватку российского газа. Причиной появления дефицита стало сокращение поставок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ICIS.

Российская компания-поставщик «Газпром» стала ограничивать поставки в Турцию. Предпосылкой было неисполнение решения арбитражного суда. Несколько частных импортеров отказались выплачивать возмещение корпорации.

Дефицит поставок достиг уровня в 25 миллионов кубометров газа в сутки. Это подтверждают сведения, предоставленные ICIS. Один из должников уже согласился выплатить средства в полном объеме. На его долю закупок приходится порядка 3 миллионов кубометров газа в день.

Напомним, что «Газпром» повысил экспорт газа до рекордных показателей в первой половине 2021 года. Компания также наращивала экспорт в Германию и Италию.