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Дефицит поставок российского газа в Турцию достиг 25 миллионов кубометров в сутки

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 12:13
Экономика
Дефицит поставок российского газа в Турцию достиг 25 миллионов кубометров в сутки
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 2 ноября. Турция начинает испытывать нехватку российского газа. Причиной появления дефицита стало сокращение поставок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ICIS.

Российская компания-поставщик «Газпром» стала ограничивать поставки в Турцию. Предпосылкой было неисполнение решения арбитражного суда. Несколько частных импортеров отказались выплачивать возмещение корпорации.

Дефицит поставок достиг уровня в 25 миллионов кубометров газа в сутки. Это подтверждают сведения, предоставленные ICIS. Один из должников уже согласился выплатить средства в полном объеме. На его долю закупок приходится порядка 3 миллионов кубометров газа в день.

Напомним, что «Газпром» повысил экспорт газа до рекордных показателей в первой половине 2021 года. Компания также наращивала экспорт в Германию и Италию.

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