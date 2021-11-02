Вашингтон, 2 ноября. Экс-президент США Барак Обама предрек президенту России Владимиру Путину катастрофический провал в Сирии. Однако автор The Hill Анна Борщевская объяснила, почему 44-й американский лидер глубоко ошибался.

Борщевская, как старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, обратила внимание на активность Москвы в Сирии и пришла к пугающему для США выводу: Обама не просто ошибался — хитрый политический трюк Путина обратил политику Белого дома против него самого. Из-за противостояния Москвы и Вашингтона в республиках бывшего СССР и соцлагеря Россия смогла создать имидж «осажденной крепости» — великой державы, которую США изо всех сил пытаются сломить.

«Как бывший офицер КГБ, Путин искушен в искусстве уловок и введения в заблуждение оппонентов. Он не настолько слаб и не настолько силен, как хочет, чтобы мир о нем думал. Но список его достижений должен убедить вашингтонских политиков принять ту упрямую и прагматичную реальность, в которой Путин подрывает влияние США по всему миру. Он не собирается уходить со сцены в ближайшем будущем», — предупреждает Борщевская.

Федеральное агентство новостей /

Пророчества Обамы о том, что Путин непременно «увязнет» в Сирии, и его инициатива не сработает, не выдержали проверку временем, констатирует Борщевская. Более того, САР — это южная часть того самого кольца вокруг «осажденной крепости», в которое США заключили Россию и Москва умело использует это против Вашингтона. Благодаря репутации посредника и миротворца на Ближнем Востока Владимир Путин может вынудить Запад признать великодержавный статус Российской Федерации, уверена колумнист The Hill.

«Пример Сирии должен стать для нас уроком. Для Путина Сирия никогда не была исключительно местом проведения военной операции: он использовал эту возможность для восстановления славной репутации России после поражения СССР в холодной войне и нанесения открытого удара по западному либерализму, который он презирает», — констатировала обозреватель The Hill.

Западным либеральным ценностям Владимир Путин предлагает идеологию «умеренного консерватизма». Как отметил авторитетный немецкий политолог Александр Рар, выступление российского лидера на саммите G20 постарались не допустить до широких масс в Европе — иначе бы чаша народного доверия к Москве окончательно отклонилась в неприятную для Брюсселя сторону.