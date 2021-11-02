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ТНТ сообщил о приостановке выпуска юмористического шоу «Игра»
Общество
ТНТ сообщил о приостановке выпуска юмористического шоу «Игра»
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ТНТ

Москва, 2 ноября. Выход скандального шоу «Игра» временно приостановлен. Как сообщила пресс-служба ТНТ, это связано с обострением ситуации с коронавирусом.

Поклонникам юмористической передачи не стоит ожидать новый выпуск в это воскресенье. В заявлении ТНТ сказано, что здоровье создателей шоу и зрителей — в приоритете. Канал не хочет никого подвергать риску, поэтому решил перенести съемки до стабилизации эпидемиологической ситуации.

При этом источники Super.ru сообщили, что ТНТ намерен вовсе закрыть «Игру». Поводом для такого решения стали скандальный поцелуй двух мужчин и сильно напоминающий КВН формат.

Проект «Игра» заявлен создателями как полномасштабное юмористическое движение, где более 80 комиков борются за 30 миллионов рублей. Участники выступают в разных жанрах. Однако не всем юмор участников шоу близок, в частности, его не оценила ведущая Ксения Собчак.

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